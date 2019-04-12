Російський футболіст побив пішохода, якого мало не збив на переході: відео

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Аяз Гулієв
Аяз Гулієв

Черговий російський футболіст потрапив у скандал з бійкою. Цього разу – гравець московського "Спартака" Аяз Гулієв. Футболіст на своєму Mercedes мало не збив пішохода, коли намагався проїхати на червоний сигнал світлофора. А після цього побив його, зламавши ніс. Потерпілим виявився громадянин США.

Інцидент трапився ще 10 квітня. Аяз Гулієв на своєму автомобілі намагався проїхати на червоне світло по Краснопрудной вулиці в Москві. При цьому він не пропустив пішоходів та зачепив 29-річного громадянина США Майкла Коу Джона Елі. Після цього він вступив в бійку з потерпілим. Футболіст спочатку вийшов з машини, вдарив пішохода та вернувся до авто. Однак йому цього виявилося замало, тож він ще раз вийшов зі свого Mercedes і побив американця. У нього згодом діагностували перелом кісток носа. Відео бійки потрапило на відео камер спостереження.

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Відео бійки гравця "Спартака" Аяза Гулієва з пішоходом

Після того, як відео було опубліковано, проти Аяза Гулієва було порушено справу про адміністративне правопорушення за статтею 12.12 КоАП РФ ("проїзд на заборонний сигнал світлофора"), яка тягне за собою штраф у розмірі однієї тисячі рублів.

На сайті "Спартака" згодом заявили, що сторони конфлікту залагодили справу, і американець не має претензій до футболіста. Хоча сам клуб вирішив застосувати до Гулієва жорсткі дисциплінарні санкції. Сам футболіст вже попросив вибачення за те, що сталося

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Теги: Новини Росії Футбол Спорт Аварії та ДТП Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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