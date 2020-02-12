Російський футболіст виклав скандальне фото з перукарем-азіатом і підписом "коронавірус"

Колишній півзахисник "Локомотива" і збірної Росії Дмитро Тарасов відзначився неоднозначною публікацією в Instagram.

32-річний Тарасов виклав фото з барбершопа з перукарем азіатської зовнішності. "Коронавірус", – підписав публікацію футболіст і стрілочками вказав на чоловіка.

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Ця світлина відразу ж облетіла всі ЗМІ і поширилася в соцмережах. Коли футболіст зрозумів, що він знову опинився в центрі скандалу, він спробував виправдатися, сказавши, що це був жарт з його другом.

За останній час це вже не перший скандал, в який потрапляє Тарасов. У листопаді минулого року він говорив, що "жінка може отримати ляща, поки не вагітна", хоча після пояснив , що це було жартом. А в січні Дмитро вітав молодіжну збірну Росії з хокею з перемогою на чемпіонаті світу, хоча росіяни той матч програли.