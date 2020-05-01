Російський футболіст влаштував ДТП, намагаючись втекти від поліцейської погоні: відео

Колишній півзахисник молодіжного складу "Барселони" Амір Натхо, який виступає зараз за естонський "Нимме Калью", виявився фігурантом скандальної ДТП в Краснодарі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Мутко проти".

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Однак в машині перебував футболіста майкопської "Дружби" Алан Хаконов. Співробітники поліції зажадали від водія зупинитися, але він спробував відірватися від них. Погоня завершилася масовою аварією, а Хаконов був затриманий.

Варто зазначити, що на автомобілі встановлен номер, який числиться за автомобілем Mercedes. Власник номеру неодноразово скаржився в поліцію на те, що йому приходять необгрунтовані штрафи, але в ДІБДР ніяких заходів не вживали.

Відео аварії



23-річний Натхо раніше виступав за майкопську "Дружбу", "Барселону В", ЦСКА, "Краснодар-2", "Локомотив", "Вііторул", БАТЕ і "Євпаторію". Амір є двоюрідним братом відомого футболіста Бібраса Натхо, який є гравцем збірної Ізраїлю.

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