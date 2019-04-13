Російський футболіст забив кумедний гол з 30 метрів у власні ворота: відео

У суботу, 13 квітня, в поєдинку молодіжної першості Росії між пітерським "Зенітом" і "Анжи" з Махачкали був забитий божевільний автогол.

Гравець пітерського клубу Максим Левін з 30 метрів вирішив повернути м'яч воротареві, але круглий пролетів повз воротаря.

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В час, що залишився "Зеніту" вдалося виправити власну помилку і виграти поєдинок – 4:1. При цьому третій м'яч у складі пітерців забив саме Левін.

Раніше спорт 24 писав, що гравець нідерландського футбольного клубу "Фейєноорд" Свен ван Бек встановив історичне антидосягнення за свій клуб. Захисник за 106 матчів шість разів забивав гол у власні ворота.

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