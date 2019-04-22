Російський футболіст зазнав моторошної травми в чемпіонаті Іспанії: відео

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Денис Черишев
Денис Черишев / GETTY IMAGES

Російський півзахисник "Валенсії" Денис Черишев отримав моторошну травму упродовж першого тайму матчу чемпіонату Іспанії проти "Бетіса".

В одному з епізодів футболіст збірної Росії невдало ступив і не зміг продовжити гру.

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Росіянин уникнув розриву зв'язок – у Дениса діагностовано розтягнення. Найближчим часом півзахисник пройде поглиблений медогляд.

У 27 матчах сезону-2018/19 Денис Черишев забив 2 м'ячі й зробив 2 результативні передачі.

"Валенсія" ж виграла матч проти "Бетіса" з рахунком 2:1. У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "кажани" наразі на 5 місці. 

Валенсійців 2 та 9 травня чекають ігри з "Арсеналом" за вихід у фінал Ліги Європи. У чвертьфіналі "кажани" здолали "Вільярреал". "Арсенал" же вибив італійське "Наполі".

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Теги: Спорт Футбол
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