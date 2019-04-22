Російський футболіст зазнав моторошної травми в чемпіонаті Іспанії: відео

Російський півзахисник "Валенсії" Денис Черишев отримав моторошну травму упродовж першого тайму матчу чемпіонату Іспанії проти "Бетіса".

В одному з епізодів футболіст збірної Росії невдало ступив і не зміг продовжити гру.

Дивіться також: Геніальний асист Маліновського допоміг "Генку" перемогти у чемпіонаті Бельгії: відео

Росіянин уникнув розриву зв'язок – у Дениса діагностовано розтягнення. Найближчим часом півзахисник пройде поглиблений медогляд.

Это крест. 100 процентов. Денису здоровья. Он большой молодец и справится pic.twitter.com/V4lfwUYdUu — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 21 апреля 2019 г.

У 27 матчах сезону-2018/19 Денис Черишев забив 2 м'ячі й зробив 2 результативні передачі.

"Валенсія" ж виграла матч проти "Бетіса" з рахунком 2:1. У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "кажани" наразі на 5 місці.

Валенсійців 2 та 9 травня чекають ігри з "Арсеналом" за вихід у фінал Ліги Європи. У чвертьфіналі "кажани" здолали "Вільярреал". "Арсенал" же вибив італійське "Наполі".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram