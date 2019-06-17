Російський гонщик потрапив у драматичну аварію на легендарній гонці "24 години Ле-Мана": відео

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SMP Racing
SMP Racing / twitter.com/SMP_Racing

Російський гонщик Єгор Оруджев потрапив у драматичну аварію на легендарній гонці "24 години Ле-Мана". На 11-й годині гонки росіянин не впорався з керуванням.

Оруджев за кермом прототипу SMP Racing потрапив в аварію у повороті "Картинг", в результаті чого екіпаж під номером 17 вибув з гонки.

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У момент інциденту екіпаж займав 3-е місце в загальному заліку, упевнено випереджаючи найближчого переслідувача – екіпаж команди Rebellion в складі Тома Лорана, Густаво Менесеса і Натанаеля Бертона.

Гонка на автодромі "Сарта" завершилася 16-го червня. Її переможцем стала "Тойота", пілотами якої були Фернандо Алонсо, Казукі Накадзіма й Себастьен Буемі.

Велику частину гонки команда їхала позаду іншого екіпажу "Тойоти". Але за годину до фінішу Майк Конвей проколов колесо й упустив лідерство. Третє місце дісталося екіпажу SMP Racing.

Що таке 24 години Ле-Мана?Найвідоміші автомобільні перегони на витривалість, що проходять щорічно недалеко від французького міста Ле-Ман. Організатором змагання виступає Західний автоспортивний клуб Франції.

Перша гонка відбулася 26-27 травня 1923 року, надалі змагання проходили в червні (за винятком 1968 року, коли через студентську революцію були перенесені на вересень.

Змагання проходять на трасі Сарт, довжина якої становить 13 650 м (8,482 милі). У перегонах беруть участь близько 60 (у 2019 році список учасників був розширений до 62-х машин) автомобілів, що стартують одночасно. Переможцем оголошується екіпаж, автомобіль якого проїхав за 24 години найбільшу відстань.

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Теги: Новини Спорту Спорт Перегони
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