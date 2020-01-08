Російський хокеїст НХЛ ледь не нокаутував суперника під час матчу – відео

У черговому турі НХЛ "Нешвілл" програв "Бостону" з рахунком 2:6. Цей поєдинок запам'ятався любителям хокею не тільки величезною кількістю шайб, але й яскравою бійкою.

В середині третього періоду 22-річний Яків Тренін і 42-річний Здено Хара вирішили з'ясувати стосунки прямо на майданчику. В результаті сутички, двометровий ветеран ледь не опинився в нокауті.

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Воротар хокейного клубу "Нью-Джерсі Девілс" Маккензі Блеквуд під час гри проти "Айлендерс" втратив декілька зубів. Шайба влучила йому в захисну маску.