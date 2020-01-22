Російський хокеїст підступно збив арбітра – відео
Хокеїст російського "Амуру" Максим Ігнатович грубо порушив правила під час матчу КХЛ з китайським клубом "Куньлунь". Хокеїст "Амуру" у третьому періоді збив не гравця команди-суперниці, а суддю.
У момент, коли китайська команда переходила в контратаку, Ігнатович залишився наодинці в захисті. Росіянин швидко почав зміщуватися до центру й зачепив рефері.
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За результати інциденту Ігнатович заробив двоматчеву дискваліфікацію.
Відео інциденту
Спортивно-дисциплінарний комітет КХЛ розцінив дії росіянина як навмисне порушення правил проти судді. Він також заплатить штраф.
Матч регулярного чемпіонату КХЛ відбувся 21 січня. "Куньлунь" виграв з рахунком 4:2.
Що таке КХЛ? Континентальна хокейна ліга – відкрита міжнародна хокейна ліга в Євразії. Із сезону 2008/09 ліга замінила чемпіонат Росії. Переможець чемпіонату КХЛ отримує головний трофей ліги – "Кубок Гагаріна".