Російський хокеїст впав з машини під час параду чемпіонів НХЛ: відео інциденту

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Іван Барбашов
Іван Барбашов / Фото з відкритих джерел

Нападаючий новоспечених чемпіонів НХЛ "Сент-Луїс Блюз" Іван Барбашов впав з пожежної машини під час параду команди

"Блюз" відзначали першу в історії перемогу в Кубку Стенлі, Барбашеву піднятися допоміг один з охоронців.

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Зазначимо, що гравець не постраждав і навіть отримав від клубу кваліфікаційну пропозицію про новий контракт.

У 80 матчах регулярного сезону НХЛ Барбашев набрав 26 (14 + 12) очок. У 25 іграх плей-офф він записав на свій рахунок 6 (3 + 3) очок і допоміг команді виграти перший в історії Кубок Стенлі.

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Теги: Спорт Хокей
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