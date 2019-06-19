Російський хокеїст впав з машини під час параду чемпіонів НХЛ: відео інциденту

Нападаючий новоспечених чемпіонів НХЛ "Сент-Луїс Блюз" Іван Барбашов впав з пожежної машини під час параду команди

"Блюз" відзначали першу в історії перемогу в Кубку Стенлі, Барбашеву піднятися допоміг один з охоронців.

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Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP — Josh Hyman (@joshhymanNHL) 18 июня 2019 г.

Зазначимо, що гравець не постраждав і навіть отримав від клубу кваліфікаційну пропозицію про новий контракт.

У 80 матчах регулярного сезону НХЛ Барбашев набрав 26 (14 + 12) очок. У 25 іграх плей-офф він записав на свій рахунок 6 (3 + 3) очок і допоміг команді виграти перший в історії Кубок Стенлі.

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