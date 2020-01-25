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Російський хокейний тренер побив ключкою 10-річного хлопчика – відео інциденту

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Хокейний тренер Ігор Ніколаєв / Фото з відкритих джерел

Тренер академії російського "Авангарду" Ігор Ніколаєв застосовував жорсткі методи виховання підопічних.

Видання "Спорт-Експрес" опублікувало відео, на якому Ігор Ніколаєв б'є 10-річного хлопчика ключкою по голові, а потім грубо кидає його на лід.

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Інцидент стався в Балашисі в філії академії "Авангарду". Філія був відкритий в серпні 2019 року.

Клуб спочатку усунув Ніколаєва від роботи. А потім і зовсім звільнив з "Авангарду". Хоча були батьки, які просили залишити фахівця і називали це "радянськими методами виховання".

Ігор Ніколаєв почав кар'єру тренера в 2005 році в команді новокузнецького "Металурга-2". Також він тренував команду "Єрмак" у ВХЛ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини Росії Хокей
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