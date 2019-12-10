Російський клуб дискваліфікували з чемпіонату: баскетболісти зіграли "дивний" матч – відео

У Росії вирішили доволі жорстко покарати баскетбольний клуб "Арсенал". Його дискваліфікували з чемпіонату через підозрілий матч.

Причиною стала кінцівка зустрічі у матчі проти "Динамо" зі Ставрополя. Зокрема, команда господарів, яка виграла з рахунком 82:65, свої останні очки набрала за 6 хвилин 57 секунд до фінальної сирени, після чого її гравці почали у великій кількості здійснювати втрати і неточні кидки. Гравці "Арсеналу" в останні 7 хвилин зробили 5 неточних кидків з гри.

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З боку гостей аналогічні дії стали спостерігатися в заключні 5 хвилин: єдине потрапляння "Динамо" за цей час відбулося із-за триочкової дуги під кінець часу володіння м'ячем. Зате спільними зусиллями командами були виконані 9 неточних штрафних і здійснені 13 втрат. У тому числі 5 разів було порушено правило 24 секунд, двічі гостями – правило 5 секунд при введенні м'яча в гру, а гравці "Арсеналу" заробили два фоли в атаці.

Відео дивної гри "Арсеналу" та "Динамо"

У підсумку Російська баскетбольна федерація дискваліфікувала "Арсенал" з чемпіонату. Сам результат матчу був анульований, а командам зарахували поразки. Троє баскетболістів "Арсеналу" були дискваліфіковані до кінця сезону 2019/20, а головний тренер команди – до 31 грудня 2021 року. Тренер "Динамо" дискваліфікований до кінця сезону 2019/20.