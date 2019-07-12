Російський клуб хоче перехопити у "Динамо" відомого футболіста

Російський "Краснодар" націлився на атакувального півзахисника "Фенербахче" Міху Зайца. Клуб пропонує 7 мільйонів євро за футболіста.

Якщо "Краснодар" збільшить пропозицію та домовиться з футболістом про особистий контракт, то про трансфер може бути оголошено найближчим часом, повідомляє SuperHaber.

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Як відомо, Зайцем активно цікавиться київське "Динамо". Кияни також пропонували "Фенербахче" 7 мільйонів євро за 25-річного хавбека. Проте, турецький клуб встановив ціну у 8 мільйонів.

Однак, як інформують турецькі ЗМІ, Міха Зайц хоче продовжити кар'єру в своєму нинішньому клубі. Словенець повідомив своєму агенту, що не хоче навіть розглядати пропозиції інших клубів, оскільки налаштований в майбутньому грати саме в "Фенербахче".

Міха Зайц з 2016 року виступає за збірну Словенії, в якій провів 15 матчів і забив 4 голи. Взимку 2017 року його купив "Емполі". За два роки він провів 20 матчів у Серії А, в яких забив 3 голи і віддав дві результативні передачі.

У січні 2019 роки перейшов з "Емполі" в "Фенербахче" за 3,5 мільйона євро. Зіграв 10 матчів і забив два голи в чемпіонаті Туреччини.