Російський клуб хоче перехопити у "Динамо" відомого футболіста

242 Читать новость на русском
Міха Зайц
Міха Зайц / Фото з відкритих джерел

Російський "Краснодар" націлився на атакувального півзахисника "Фенербахче" Міху Зайца. Клуб пропонує 7 мільйонів євро за футболіста.

Якщо "Краснодар" збільшить пропозицію та домовиться з футболістом про особистий контракт, то про трансфер може бути оголошено найближчим часом, повідомляє SuperHaber.

Читайте також: Український футболіст про переїзд у Росію: Мені подобається тутешня атмосфера

Як відомо, Зайцем активно цікавиться київське "Динамо". Кияни також пропонували "Фенербахче" 7 мільйонів євро за 25-річного хавбека. Проте, турецький клуб встановив ціну у 8 мільйонів.

Однак, як інформують турецькі ЗМІ, Міха Зайц хоче продовжити кар'єру в своєму нинішньому клубі. Словенець повідомив своєму агенту, що не хоче навіть розглядати пропозиції інших клубів, оскільки налаштований в майбутньому грати саме в "Фенербахче".

Міха Зайц з 2016 року виступає за збірну Словенії, в якій провів 15 матчів і забив 4 голи. Взимку 2017 року його купив "Емполі". За два роки він провів 20 матчів у Серії А, в яких забив 3 голи і віддав дві результативні передачі.

У січні 2019 роки перейшов з "Емполі" в "Фенербахче" за 3,5 мільйона євро. Зіграв 10 матчів і забив два голи в чемпіонаті Туреччини.

blog_ava
Китайський зонд передав на землю фото темного боку Місяця
сьогодні
3555
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду
сьогодні 17:32 Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду
1380
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7842
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3719
Вийшов ефектний трейлер до фільму "Папаченко" про Ломаченка-старшого: відео
сьогодні 17:08 Вийшов ефектний трейлер до фільму "Папаченко" про Ломаченка-старшого: відео
557
Знаменитий футболіст "Ліверпуля" завершив кар'єру
сьогодні 15:21 Знаменитий футболіст "Ліверпуля" завершив кар'єру
372
Новини
Більше новин
Залиште відгук