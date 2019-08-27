Російський клуб несподівано привітав тренера української команди з ювілеєм
У вівторок, 27 серпня, головний тренер львівського "Руху" Леонід Кучук святкує 60-річчя.
Московський "Локомотив" на офіційному сайті привітав Леоніда Кучука з ювілеєм.
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У "Локомотив" Кучук прийшов перед початком сезону-2013/14 і привів команду до перших за 7 років бронзових медалей чемпіонату Росії. Перед зимовою перервою "залізничники" лідирували в турнірній таблиці РПЛ, однак через "осічки" в останніх турах пропустили вперед ЦСКА і "Зеніт".
До "Локомотива" фахівець тренував тираспольський "Шериф", з яким шість разів вигравав чемпіонат Молдови.
Наразі Кучук тренує львівський "Рух". Білоруський фахівець очолив клуб на початку 2019 року.
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