Російський клуб штрафував Зінченка за додаткові тренування

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зараз виступає в англійському "Манчестер Сіті". Однак до того він грав у Росії за клуб "Уфа". Там гравця штрафували за те, що він додатково тренувався.

Історію про штрафи Зінченка розповів його колишній одноклубник Азамат Засєєв, який зараз виступає за інший російський клуб "Аланія".

"Зінченко – дуже талановитий футболіст, але що найбільше мене вражало, це його працездатність. Його Перевертайло [тренер "Уфи", – прим. Спорт24] навіть штрафував за те, що він тренувався більше, ніж потрібно. Саня влаштовував собі додаткові тренування щодня. Йому кілька разів зробили зауваження, але він не слухав. Тоді його почали штрафувати, на що він відповів: "Ок, я буду платити штраф, але все одно буду тренуватися". У підсумку, він сам знаходив футбольні майданчики по місту, де можна було щось з м'ячем робити, щось відпрацьовувати. Таке відчуття, що він з ранку до ночі тренувався", – розповів Азамат Засєєв.

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Нагадаємо, Зінченко розпочинав кар'єру у донецькому "Шахтарі". Однак за основну команду так і не зіграв жодного матчу. Після цього він виступав за "Уфу" з лютого 2015 року до літа 2016 року. Тоді ж Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті", однак спочатку відправився в оренду в голландський ПСВ на один сезон. Зараз є гравцем основного складу "МанСіті".