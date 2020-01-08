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Російський клуб вигнав ісландського футболіста через алкоголізм

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Рагнар Сігурдссон / ФК "Ростов"

Російський "Ростов" розірвав угоду з захисником Рагнаром Сігурдссоном. Причиною стала проблема з алкоголем у гравця.

На офіційному сайті "Ростова" поки немає інформації про те, що із захисником розірвали контракт. При цьому що на початку сезону він був призначений капітаном команди. Однак російські ЗМІ заявили, що контракт з ним таки розірвали.

"Перед розривом контракту Рагнар Сігурдссон пропустив кілька тренувань і матчів. Це сталося через те, що він пив. Клубу не сподобалася така поведінка гравця. Думаю, у Сігурдссона великі проблеми з алкоголем. У підсумку керівництво вирішило розлучитися з гравцем. Перед відходом Рагнар вибачився перед командою, тренерським штабом і гравцями", – цитує джерело в клубі видання Sport24.

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Варто відзначити, що захисник перейшов в "Ростов" з "Фулхема" в січні 2018 року. З того часу Рагнар провів 53 офіційні матчі за команду. У сезоні-2019/20 Сігурдссон провів 13 матчів за "Ростов". Він не зіграв у трьох останніх матчах команди в чемпіонаті, хоча перед тим 14 та 17 листопада зіграв за збірну Ісландії матчі кваліфікації Євро-2020. Та перед тим він ще чотири рази не потрапляв до заявки на гру.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Алкоголь Новини Росії
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