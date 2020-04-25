Російський коментатор: Матч України та Росії на Євро зніме масу проблем

Російський журналіст Василь Уткін висловився про перспективи збірної України на чемпіонаті Європи, а також поміркував про можливе матчі проти Росії.

Уткін зізнався на своєму Youtube-каналі, що чекає матч між збірними України та Росії.

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"Як ставлюся до того, що наступне Євро виграє Україна? Ну давайте вона його виграє. Я думаю, що не виграє ні за яких обставин Україна. Але нехай буде, я порадію за неї, чому ні? Дуже симпатична зараз команда. Колись ми дружили з Андрієм Шевченком, і ми не сварилися, просто так склалося життя, що ми перестали спілкуватися близько. Не бачу тут ніякої проблеми. Просто я не вболіваю за цю команду. І мені дуже приємно стібатися з уболівальників збірної України і підколювати, тому що для цього існує величезна кількість можливостей. Але тим не менше нехай виграє, буде цікаво.

Я дуже хочу, щоб зіграла збірна Росії зі збірною України. Можливо, це зніме масу проблем. Я сподіваюся на це. Футбол же здатний за рахунок виплеску емоцій згладити дуже багато проблем,

– сказав Уткін.

Уткін вже не вперше заявляє про бажання побачити матч Україна – Росія. У листопаді2019 року Василь Уткін жорстко відповів українському коментатору Віктору Вацко.

Вацко після поразки збірної Росії від Бельгії (1:4) в матчі відбору Євро-2020 написав в Twitter: "А за 1:4 вдома від Бельгії дають титул чемпіона Європи?". На що Уткін відповів: "З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія, всі отримаєте прямо на полі".

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