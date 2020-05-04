Російський коментатор жорстко проїхався по Алієву: Він чмо і бидлан

Російський коментатор Олексій Андронов поділився думкою про вихованців київського "Динамо" Олександра Алієва та Артема Мілевського.

Уродженець Білорусі Мілевський отримав від коментатора з Росії утішний відгук, а ось уродженця російського Хабаровська Алієва Андронов розніс в пух і прах. Про це він написав у власному Telegram-каналі.

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Мілевський – один з моїх улюблених футболістів. А Алієв – чмо, помічене в домашньому насильстві. Якщо його президент його ж клубу називав "гадьониш" – це до мене питання? Або коли він Смородський відповів "Чого мені читати "Три мушкетери", що я, кіно не дивився?" – це теж до мене? Він– відірваний від реальності бидлан – ось і все,

– написав Андронов.

Раніше Олексій Андронов розповів історію про те, як Алієв під час гри за "Динамо" назвав свого одноклубника Аїлу Юссуфа мавпою, звинувативши футболіста в расизмі.

Алієв вирішив відреагувати на це звинувачення, зазначивши, що Андронов не міг бачити такої ситуації, оскільки ніколи не був присутній на обідах гравців. Свою версію футболіст розповів в прямому ефірі в Instagram.

"Коли ми літали на матчі, футболісти завжди в літаку сідали ззаду, а журналісти спереду. Андронов завжди ліз до нас назад. Тому що ми завжди грали в карти, жартували. Хтось може щось сказати, потруїти, а цей козел хотів щось почути і потім піти стукануть тренеру. І я завжди говорив йому "іди звідси". Ззаду з журналістів ніхто не сідав. Це сама противна харя. Андронов – козел і ж**олиз, він лизав Суркісу і Газзаєву.

Я завжди ставився до чорних пацанів дуже добре. Я завжди їм говорив "чорнож**і", а вони мені відповідали "с*ка біла", ми жартували. Ставитися до них, як до свиней – я не міг. Андронов просто це вигадав. Але мене це тільки робить сильніше. Чому цей козел вилазить зараз? Минуло 9 років. Тому що козлина, тому що його забули і знати не знають. Але я в Москву приїду, я його примушу вибачитися ,

– сказав Алієв.

Що відомо про Алієва?

35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".

У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".

Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.

Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".

Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".

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