Російський коментатор звинуватив Федецького у брехні про московський клуб

293 Читать новость на русском
Василь Уткін відреагував на слова Артема Федецького
Василь Уткін відреагував на слова Артема Федецького / Фото з відкритих джерел

Російський коментатор Василь Уткін прокоментував слова захисника "Карпат" Артема Федецького про пропозицію від московського клубу.

Уткін у своєму Twitter відреагував на слова Артема Федецького, який сказав: "Московський клуб запропонував 2 мільйони, думали, я розсуну ніжки і рвону".

Читайте також: Російський коментатор Уткін потрапив у скандал за твіт українською мовою

"Ха-ха. За політику не скажу, а за економіку – 2 млн євро Федецькому ніхто і ніколи б не запропонував ні в Росії, ні будь-де. Хлопець бреше", – написав Василь Уткін.

Згодом до обговорення долучився відомий російський екс-футболіст Владислав Радімов, який зазначив: "Думаю, за 2 євро він би ноги розсунув. Згоден, Вась. Бреше точно".

"Найцікавіше тут в тому, що справжнього біологічного чоловіка розсунуті ноги не роблять доступним. Як там влаштовано у Федецького, втім, я не знаю", – відповів Уткін.

Раніше Артем Федецький прокоментував натуралізацію форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса. Гравець вважає, що отримавши український паспорт іноземці не повинні грати в збірній, доки українці перебувають на лавці запасних.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Другий тур виборів президента: дата та прогнози
сьогодні
36011
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
сьогодні 17:42 У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
415
Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
8 квітня 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
Станіслав Безушко 388
"Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
сьогодні 17:26 "Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
592
Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
сьогодні 14:41 Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
306
Український гросмейстер став віце-чемпіоном світу з шахової кулі
сьогодні 09:01 Український гросмейстер став віце-чемпіоном світу з шахової кулі
281
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук