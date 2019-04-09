Російський коментатор звинуватив Федецького у брехні про московський клуб

Російський коментатор Василь Уткін прокоментував слова захисника "Карпат" Артема Федецького про пропозицію від московського клубу.

Уткін у своєму Twitter відреагував на слова Артема Федецького, який сказав: "Московський клуб запропонував 2 мільйони, думали, я розсуну ніжки і рвону".

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"Ха-ха. За політику не скажу, а за економіку – 2 млн євро Федецькому ніхто і ніколи б не запропонував ні в Росії, ні будь-де. Хлопець бреше", – написав Василь Уткін.

Ха-ха. За политику не скажу, а за экономику - 2 млн € Федецкому никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь еще. Парень врет.) https://t.co/JY9XKEcQV7 — Василий Уткин (@radioutkin) 9 апреля 2019 г.

Згодом до обговорення долучився відомий російський екс-футболіст Владислав Радімов, який зазначив: "Думаю, за 2 євро він би ноги розсунув. Згоден, Вась. Бреше точно".

"Найцікавіше тут в тому, що справжнього біологічного чоловіка розсунуті ноги не роблять доступним. Як там влаштовано у Федецького, втім, я не знаю", – відповів Уткін.

Раніше Артем Федецький прокоментував натуралізацію форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса. Гравець вважає, що отримавши український паспорт іноземці не повинні грати в збірній, доки українці перебувають на лавці запасних.

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