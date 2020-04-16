Російський кривдник Гвоздика хотів би зустрітися з Усиком

Чемпіон світу за версіями WBC та WBA Артур Бетербієв розповів, з якими боксерами хотів би провести поєдинок. У списку опинився українець Олександр Усик.

Бетербієв, який у жовтні 2019 року переміг українця Олександра Гвоздика, вже зустрічався з Усиком. У 2011 році Олександр легко здолав росіянина.

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"Назвати трьох суперників, з якими хотів би зустрітися? З Олександром Усиком, Саулем Альваресом і об'єднавчий бій за чотири пояси в моїй вазі. Без різниці з ким", – цитує Бетербієва rusboxing.ru.

Якщо бій з Альваресом можливий, адже Сауль недавно став чемпіоном світу в напівважкій вазі, то зустріч з Усиком нереальна.

Український боксер перебуває у суперважкій вазі і не планує опускатися у дивізіонах.

Недавно Артур Бетербієв також висловився щодо можливого реваншу з українцем Олександром Гвоздиком.

На думку Бетербієва, цей бій зараз неактуальний, однак він готовий провести реванш, якщо Гвоздик знову буде чемпіоном світу.

Що відомо про Бетербієва? 35-річний непереможний російський боксер. На професійному ринзі провів 15 поєдинків і всі виграв нокаутом.

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