Російський лижник ледь не побив норвежця через поразку у гонці: відео

Російський лижник Сергій Устюгов напав на свого суперника з Норвегії Йоханнеса Клебо на чемпіонаті світу в австрійському Зефельді. Інцидент стався після спринту.

Причиною конфлікту став інцидент, що відбувся під час гонки: росіянин вважає, що норвежець підрізав його.

Читайте також: Зіркові російські біатлоністи підозрюються у вживанні допінгу

Устюгов різко підкотився до Клебо, після обміну репліками кілька разів штовхнув його і поплескав по щоках.

Дивіться відео ганебної поведінки Сергія Устюгова на чемпіонаті світу з лижних гонок

У підсумку російський лижник прийшов до фінішу лише п'ятим і вибув зі змагань на півфінальній стадії, тоді як норвежець став у спринті другим. Згодом Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) дискваліфікувала Сергія Устюгова і анулювала результати російського спортсмена (9 місце).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram