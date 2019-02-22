Російський лижник ледь не побив норвежця через поразку у гонці: відео
Російський лижник Сергій Устюгов напав на свого суперника з Норвегії Йоханнеса Клебо на чемпіонаті світу в австрійському Зефельді. Інцидент стався після спринту.
Причиною конфлікту став інцидент, що відбувся під час гонки: росіянин вважає, що норвежець підрізав його.
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Устюгов різко підкотився до Клебо, після обміну репліками кілька разів штовхнув його і поплескав по щоках.
Дивіться відео ганебної поведінки Сергія Устюгова на чемпіонаті світу з лижних гонок
У підсумку російський лижник прийшов до фінішу лише п'ятим і вибув зі змагань на півфінальній стадії, тоді як норвежець став у спринті другим. Згодом Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) дискваліфікувала Сергія Устюгова і анулювала результати російського спортсмена (9 місце).