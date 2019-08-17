Російський мільярдер продав клуб НБА за рекордну суму

Російський мільярдер Михайло Прохоров продав баскетбольний клуб "Бруклін Нетс" за 2,35 мільярда доларів. Ця продаж стала рекордною в історії спорту.

Новим власником клубу став Джозей Цай. Він є співзасновником і виконавчим заступником голови групи Alibaba Group

Щодо Прохорова, то він у 2009 році за 383 мільйони доларів придбав 80% акцій "Нью-Джерсі Нетс" та 45% прав на новий стадіон в Нью-Йорку. Його побудували лише у 2012 році. У 2015 році Прохоров викупив всі інші активи у поперднього власника Брюса Ратнера, доплативши ще близько 630 мільйонів доларів. Тож повну вартість клубу на той момент сторони офіційно оцінили в 875 мільйонів доларів, арену – у 825 мільйонів доларів.

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Ще у 2018 році Прохоров домовився з Джозефом Цаєм про продаж клубу: 49% "Нетс" переходили Цаю за 1,15 мільярда доларів. Але у того також з'явилося право викупити у 2021 році залишилися 51% ще за 1,2 мільярда доларів. Однак Цай вирішив не чекати, а придбати клуб одразу.

Відтак 2,35 мільярда доларів стали рекордною сумою, за яку був проданий спортивний клуб. Цей продаж побив рекорд 2018 року, коли "Кароліна Пантерс" були продані за 2,3 мільярда доларів. У 2017 році інший клуб НБА – "Х'юстон Рокетс" продали за 2,2 мільярда доларів.

Одночасно з баскетбольною командою Прохоров продав Цаю і "Барклайз-Центр". Сумарна вартість двох активів, за даними деяких джерел, досягає 3,5 мільярда доларів.