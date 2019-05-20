Російський "Спартак" продовжує боротьбу за українця Маліновського

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / ФК "Генк"

Російські ЗМІ останнім часом активно обговорюють можливий перехід українського хавбека "Генка" Руслана Маліновського в московський "Спартак".

За інформацією видання "Московський Комсомолець", тренер "Спартака" Олег Кононов та новий генеральний директор клубу Томас Цорн літали в Бельгію для переговорів. При цьому не виключається, що "Спартак" цікавить не Маліновський, а хавбек "Брюгге" Ханс Ванаку.

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Втім, ЗМІ впевнене, що в поле зору клубу саме Маліновський, а Кононов полетів переконувати Руслана, якого знає особисто, так як гравець виступав за "Севастополь", коли там працював цей наставник.

Спорт 24 писав, що "Генк" і "Спартак" вже ведуть переговори по переходу хавбека.

Також повідомлялося, що 26-річний українець дуже любить Москву і готовий до такого трансферу. Півзахисника не лякає потенційний невиклик в збірну України у зв'язку з цим. Розвиток цієї трансферної історії можна очікувати найближчим часом.

До слова, сума трансферу може скласти близько 10 мільйонів євро, а гравець буде отримувати не менше 3-х мільйонів в рік.

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Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Руслан Маліновський Футбол
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