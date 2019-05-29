Російський спортсмен Артем Акімов загинув під час тренування, зіткнувшись зі судном "Метеор"

У Росії виявили фрагменти тіла 18-річного члена збірної країни з віндсерфінгу Артема Акімова. Він зник напередодні під час тренування при зіткненні з судном "Метеором" в акваторії Фінської затоки.

При цьому інформація про зіткнення віндсерфінгіста з "Метеором" в акваторії Фінської затоки надійшла ще в обід в понеділок, 27 травня, повідомляє "Інтерфакс". Згодом рятувальники виявили в акваторії уламки устаткування для катання.

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Пошуки спортсмена були утруднені: через сильні хвилі водолазні спуски напередодні були неможливі.

18-річний Артем Акімов був спортсменом школи "Крестовский острів", кандидатом у майстри спорту з віндсерфінгу. Він відібрався на чемпіонат світу з віндсерфінгу і тренувався, готуючись до першості.

Судно "Метеор" Серія річкових пасажирських суден на підводних крилах, призначений для швидкісних перевезень пасажирів у світлий час доби по судноплавних річках та озерах. В залежності від модифікації, може розмістити 78-123 пасажирів. Вони розміщуються в трьох салонах, обладнаних м'якими кріслами: носовому, середньому і кормовому – на 26, 44 і 44 місця відповідно. Може розвивати швидкість до 75-77 км/год.

Судно "Метеор"