24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Російський суддя, який ледь не відібрав перемогу в українця, судитиме титульний бій Далакяна

329 Читать новость на русском
Юрій Копцев / vringe.com

Російський боковий суддя Юрій Копцев працюватиме на титульному поєдинку українця Артема Далакяна. 8-го лютого Артем у Броварах захищатиме титул WBA у бою проти венесуельця Хосбера Переса.

Про те, що Копцев працюватиме на поєдинку Далакяна повідомив президент Національної Ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов. Його заяву опублікувало видання Xsport.

Дивіться також: Далакян – Перес: промо-ролик поєдинку за титул WBA

1-го лютого Копцев неприємно здивував експертів та любителів боксу на поєдинку українця Карена Чухаджяна проти росіянина Сергія Воробйова.

Поєдинок, який відбувався у Росії, виграв Чухаджян. Українець домінував увесь бій і двоє суддів віддали справедливу перемогу Карену.

Натомість Юрій Копцев побачив перемогу свого земляка з рахунком 96:95. Після поєдинку Карен заявив, що очікував подібного від російських суддів.

Тепер же цей суддя працюватиме на поєдинку Артема Далакяна проти венесуельця Хосбера Переса.

"Він буде судити 8 лютого бій Далакян. Звичайно, тут він не посміє зробити підлість, але якими очима він буде дивитися і розмовляти з українськими вболівальниками?! На його місці я б не посмів приїхати до Києва!", – написав Зав'ялов.

Варте уваги: Російського боксера затримали при спробі забрати наркотики, він напав на росгвардійця: відео

  • Артем Далакян вчетверте проведе захист титулу WBA в найлегшій вазі.
  • Звання чемпіона світу Артем завоював в американському Інглвуді 24 лютого 2018 року, коли переміг американця Брайана Вилорію.
  • Огляд поєдинку Далакян – Перес читайте по завершенню бою на сайті Спорт24.
Пам’яті Кузьми: 25 найкращих цитат музиканта
сьогодні
40895
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Артем Далакян
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:17 Хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу НХЛ, між собою билися навіть воротарі – відео
Ігор Саджениця 1881
1 лютого 17:37 Баскетболіст збірної України зробив дівчині пропозицію в перерві Матчу всіх Зірок – відео
Юрій Семенюк 1546
1 лютого 14:55 Мирону Маркевичу – 69: найцікавіші фрази легендарного тренера
Михайло Гема 1031
1 лютого 12:06 Леброн Джеймс розплакався під час поминальної церемонії за Кобі Браянтом – відео
Юрій Семенюк 1294
1 лютого 09:16 Український боксер Шелестюк переміг аргентинця Верона та продовжив свою неймовірну серію
Ігор Саджениця 1467
Новини
Більше новин
Залиште відгук