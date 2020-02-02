Російський суддя, який ледь не відібрав перемогу в українця, судитиме титульний бій Далакяна

Російський боковий суддя Юрій Копцев працюватиме на титульному поєдинку українця Артема Далакяна. 8-го лютого Артем у Броварах захищатиме титул WBA у бою проти венесуельця Хосбера Переса.

Про те, що Копцев працюватиме на поєдинку Далакяна повідомив президент Національної Ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов. Його заяву опублікувало видання Xsport.

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1-го лютого Копцев неприємно здивував експертів та любителів боксу на поєдинку українця Карена Чухаджяна проти росіянина Сергія Воробйова.

Поєдинок, який відбувався у Росії, виграв Чухаджян. Українець домінував увесь бій і двоє суддів віддали справедливу перемогу Карену.

Натомість Юрій Копцев побачив перемогу свого земляка з рахунком 96:95. Після поєдинку Карен заявив, що очікував подібного від російських суддів.

Тепер же цей суддя працюватиме на поєдинку Артема Далакяна проти венесуельця Хосбера Переса.

"Він буде судити 8 лютого бій Далакян. Звичайно, тут він не посміє зробити підлість, але якими очима він буде дивитися і розмовляти з українськими вболівальниками?! На його місці я б не посмів приїхати до Києва!", – написав Зав'ялов.

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