Російський тенісист та призер Олімпіади Михайло Бірюков здійснив самогубство у 27 років
У Москві найшли мертвим тенісиста Михайла Бірюкова. Його тіло виявили вдома у ванній кімнаті. Серед причин смерті — самогубство.
Найбільше досягнення у кар'єрі Михайла Бірюкова — завоювання срібної медалі на Юнацьких Олімпійських іграх у 2010 році в парі з Віктором Балудою.
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Загалом же він виступав на малих турнірах, у рейтингу ATP найвище досягнення — 292 місце. Відтак у 22 роки Михайло Бірюков закінчив професійну кар'єру тенісиста, провівши останній матч у 2014 році.
Після цього він пробував тренувати. Але й там особливих успіхів не досяг.
Варто додати, що Михайло Бірюков — син Ірини Кісельової, першої чемпіонки СРСР і чотирикратної чемпіонки світу з сучасного п'ятиборства.
Окрім самогубства, правоохоронці розглядають і версію нещасного випадку.
Спорт24 нагадує, що самогубство — не вихід зі складних життєвих ситуацій
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