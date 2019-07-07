Російський тенісист влаштував істерику на Вімблдоні, його оштрафують на круглу суму: відео

Російський тенісист Даниїл Медведєв влаштував істерику під час матчу 1/16 фіналу на Вімблдоні. 23-річний росіянин не впорався з власними емоціями, за що буде покараний.

Медведєв в третьому раунді поступився Давиду Гоффену в п'яти сетах, ведучи по ходу вирішальної партії з рахунком 4:1.

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Росіянин у пориві люті почав бити покриття за своєю спиною, а також вдарив газон, йдучи з корту, що пізніше було зафіксовано офіційною особою матчу.

¿Perdió la cabeza? La reacción de Daniil Medvedev en su encuentro ante David Goffin. El ruso fuera de si‍♂️



@doublefault28pic.twitter.com/sEUUCHZrRu — Tenis_Ok (@Tenis_Ok) 5 липня 2019 р.

Даниїлу вдалося уникнути додаткового покарання за лайку на корті, коли він знайшов вдалу альтернативу слову "bullshit", сказавши "bullseye" (з англійської – "яблучко", "точно в ціль").

Medvedev declines umpire handshake, takes 1 last swipe at the lawn that scuppered his hopes, coaxes a look of half-shock half-schadenfreude from a female spectator, & is escorted by Wimbledon's JasonBourne to make sure he doesn't decimate the hallway. MeddyBear.



BBC#Wimbledon pic.twitter.com/FsQYfbWUTV — Matthew Willis (@MattRacquet) 5 липня 2019 р.

Росіянин буде оштрафований організаторами Вімблдону за поведінку, повідомляє видання Metro. Йдеться про суму в 4400 фунтів, яку вирахують з призових Медведєва. Всього росіянин заробив на турнірі 110 тисяч фунтів.

Це вже не перший скандал на цьогорічному Вімблдоні. Під санкції організаторів турніру може потрапити італійський тенісист Фабіо Фоньїні. Він досить різко висловився під час матчу.

Австралійський тенісист Бернард Томіч взагалі не отримає призові за виступ у Лондоні. Томіч програв Жо-Вілфріду Тсонзі у трьох сетах за 58 хвилин – 2:6, 1:6, 4:6. Та на думку рефері, гра австралійця не відповідала професійним стандартам.

Земляк Томіча Акіра Сантіллан надзвичайно засмутився поразці у півфіналі кваліфікації Вімблдону. Тенісист після матчу розтрощив свої ракетки.