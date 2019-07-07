Російський тенісист влаштував істерику на Вімблдоні, його оштрафують на круглу суму: відео
Російський тенісист Даниїл Медведєв влаштував істерику під час матчу 1/16 фіналу на Вімблдоні. 23-річний росіянин не впорався з власними емоціями, за що буде покараний.
Медведєв в третьому раунді поступився Давиду Гоффену в п'яти сетах, ведучи по ходу вирішальної партії з рахунком 4:1.
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Росіянин у пориві люті почав бити покриття за своєю спиною, а також вдарив газон, йдучи з корту, що пізніше було зафіксовано офіційною особою матчу.
Даниїлу вдалося уникнути додаткового покарання за лайку на корті, коли він знайшов вдалу альтернативу слову "bullshit", сказавши "bullseye" (з англійської – "яблучко", "точно в ціль").
Росіянин буде оштрафований організаторами Вімблдону за поведінку, повідомляє видання Metro. Йдеться про суму в 4400 фунтів, яку вирахують з призових Медведєва. Всього росіянин заробив на турнірі 110 тисяч фунтів.
Це вже не перший скандал на цьогорічному Вімблдоні. Під санкції організаторів турніру може потрапити італійський тенісист Фабіо Фоньїні. Він досить різко висловився під час матчу.
Австралійський тенісист Бернард Томіч взагалі не отримає призові за виступ у Лондоні. Томіч програв Жо-Вілфріду Тсонзі у трьох сетах за 58 хвилин – 2:6, 1:6, 4:6. Та на думку рефері, гра австралійця не відповідала професійним стандартам.
Земляк Томіча Акіра Сантіллан надзвичайно засмутився поразці у півфіналі кваліфікації Вімблдону. Тенісист після матчу розтрощив свої ракетки.