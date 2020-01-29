Російський "Зеніт" виставив за двері відсидівшого футболіста Кокоріна

Російський нападник "Зеніту" Олександр Кокорін відмовляється від переходу в оренду в футбольний клуб "Сочі", в зв'язку з чим проведе залишок сезону в "Зеніті-2".

Найближчим часом Кокорін буде тренуватися разом з другою командою. Про це в своєму Instagram написала дружина Кокоріна Дарина Валітова, підкресливши, що нападник дуже засмучений цією новиною.

Читайте також: Російські футболісти Кокорін і Мамаєв вийшли на волю, під час їх звільнення постраждав журналіст

На превеликий жаль, Саша не продовжить свою кар'єру в "Зеніті-2". Для нього це великий біль, але від нього нічого не залежить. У даній ситуації всі рішення прийняті керівництвом клубу,

– розповіла Валітова.

Як уточнила дружина Кокоріна, такі дії в "Зеніті" зробили у відповідь на відмову футболіста їхати в "Сочі". Ще тиждень тому питання з його трансфером здавався вирішеним: 21 січня в Twitter сочинського клубу було оголошено про перехід нападника на правах оренди, розрахованої до кінця цього сезону.

Кокорін виступав за "Зеніт" з початку 2016 року по жовтень 2018-го, провів в різних турнірах 92 матчі, забивши 34 м'ячі і віддавши 12 передач, разом з командою він став чемпіоном Росії, а також володарем Кубка і Суперкубка Росії. У складі збірної Росії він брав участь в чемпіонаті світу 2014 року і чемпіонатах Європи 2012 і 2016 років. У 2018 році футболіст потрапив до колонії загального режиму через бійку в кафе.

Історія Кокоріна та Мамаєва

7 жовтня 2018 року у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби. Вже у Москві гравці напідпитку побили водія на парковці, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.



10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід. Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт неодноразово продовжували.



8 травня Пресненський суд Москви засудив Павла Мамаєва до одного року і п'яти місяців позбавлення волі в колонії загального режиму, Олександра Кокоріна – до року і шести місяців. Вирок суду також отримали Кирило Кокорін – 1,5 роки колонії, та Олександр Протасовицький – рік і п'ять місяців колонії. Усі отримали ті терміни, які для них вимагав прокурор.