Російського бійця UFC Сосновського заарештували за звинуваченням у викраденні людини

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Дмитро Сосновський
Дмитро Сосновський / Фото з відкритих джерел

Відомий спортсмен, боєць змішаного стилю Дмитро Сосновський затриманий в Москві за підозрою у викраденні людини.

Разом з ним заарештований ще один боєць MMA – чемпіон GM Promotion у важкій вазі Олександр Гладков. Також в справі фігурують ще 4 людини.

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Повідомляється, що група осіб викрала бізнесмена Митрофанова, після чого вимагала 300 тисяч рублів.

Суть претензій слідства до Сосновського поки не розголошується. Адвокат Равіль Сабері відмовився уточнювати особистість свого клієнта, пославшись на адвокатську етику, однак висловив думку, що його підзахисний "не скоював злочину, в якому його звинувачують. Він випадково опинився в тому місці".

Сосновський отримав 11 перемог в 11 поєдинках за правилами змішаних єдиноборств. Він провів один поєдинок в UFC в березні 2018 року, вигравши у британця Марка Годбіра задушливим прийомом. Росіянин досі є чинним бійцем промоушена.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Росії Змішані єдиноборства Викрадення
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