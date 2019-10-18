Російського бійця відправили у жорсткий нокаут на 29 секунді бою: відео

Непереможний до цього російський боєць Мовлід Хайбулаєв був відправлений у глибокий нокаут вже на 29 секунді бою в 1/4 фіналу гран-прі Professional Fighters League (PFL)

Він зустрівся з американцем Даніелем Пінедою. Той одразу кинувся в бій. Спочатку він підсік Хайбулаєва, а потім почав завдавати один удар за другим. Росіянин опинився на в нокдауні, після чого арбітр прийняв рішення зупинити бій. З початку сутички на той час минуло лише 29 секунд.

Читайте також: Конор МакГрегор в Києві: що відомо про візит?

Варто зазначити, що Хайбулаєв програв вперше на професійному ринзі. До цього в його кар'єрі були 13 перемог та одна нічия.

Відео нокауту на 29 секунді бою Даніель Пінеда – Мовлід Хайбулаєв