Російського бійця відправили у жорсткий нокаут на 29 секунді бою: відео

6117 Читать новость на русском
Даніель Пінеда
Даніель Пінеда / twitter.com/TeamIridiumISA

Непереможний до цього російський боєць Мовлід Хайбулаєв був відправлений у глибокий нокаут вже на 29 секунді бою в 1/4 фіналу гран-прі Professional Fighters League (PFL)

Він зустрівся з американцем Даніелем Пінедою. Той одразу кинувся в бій. Спочатку він підсік Хайбулаєва, а потім почав завдавати один удар за другим. Росіянин опинився на в нокдауні, після чого арбітр прийняв рішення зупинити бій. З початку сутички на той час минуло лише 29 секунд.

Читайте також: Конор МакГрегор в Києві: що відомо про візит?

Варто зазначити, що Хайбулаєв програв вперше на професійному ринзі. До цього в його кар'єрі були 13 перемог та одна нічия.

Відео нокауту на 29 секунді бою Даніель Пінеда – Мовлід Хайбулаєв

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOW @danielpitpineda!! #PFLPlayoffs

Допис, поширений PFLmma (@pflmma)

 

blog_ava
У Дніпрі розстріляли Mercedes, загинув Армен Багдасарян: усе, що відомо – фото, відео
сьогодні
13355
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
сьогодні 11:07 А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
Ігор Саджениця 1190
Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
17 жовтня 19:02 Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
Ігор Саджениця 5178
Бійка Павелка з братами Суркісами на НСК "Олімпійський": все що про це відомо
17 жовтня 17:16 Бійка Павелка з братами Суркісами на НСК "Олімпійський": все що про це відомо
Юрій Семенюк 3849
Марафон за 1:59: що варто знати про творця бігової історії Еліуда Кіпчоге
12 жовтня 17:30 Марафон за 1:59: що варто знати про творця бігової історії Еліуда Кіпчоге
Наталя Сколоздра 1737
Україна зіграє на Євро-2020: де купити квитки на фінальну стадію та яка ціна
15 жовтня 12:12 Україна зіграє на Євро-2020: де купити квитки на фінальну стадію та яка ціна
Михайло Гема 2658
Новини
Більше новин
Залиште відгук