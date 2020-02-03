Російського боксера заарештували на два місяці через наркотики

Російський боксер Георгій Кушіташвілі заарештований на два місяці. Такий запобіжний захід 3 лютого спортсмену обрав російський суд.

Напередодні Кушіташвілі був затриманий через незаконне придбання та зберігання наркотиків.

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На суді боксер заявив, що наркотики, знайдені у нього, йому не підкинули. Однак, він стверджує, що не вживав їх.

Кушіташвілі просив обрати як запобіжний захід домашній арешт. Сторона захисту буде оскаржувати рішення суду.

Кушіташвілі також звинувачують у побитті росгвардійца, якому боксер зламав ніс. Також члену збірної Росії пред'явлено звинувачення в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків.

Боксёр Георгий Кушиташвили заявил, что наркотики, найденные у него, ему не подбросили. Однако, он утверждает, что и не употребял их.



– Вам подбросили наркотики, как они у вас оказались?

– Неважно, бл!



Загадочная история Георгия Кушиташвили. pic.twitter.com/bWXUK6s08k — baza (@bazabazon) February 3, 2020

Що ще відомо про скандал?

Разом з 24-річним Кушіташвілі наркотики забирав його приятель Овик Оганнісян. Вони приїхали на таксі і швидко зайшли в під'їзд будинку на набережній Фрунзе в столиці Росії.

При затриманні Оганнісян не чинив опору. Натомість Кушіташвілі різко вдарив одного зі співробітників Росгвардіі, зламавши йому ніс.

Пізніше боксер розповів, що цілив не в ніс, а в щелепу.

У пакунку, який знайшли у Кушіташвілі, виявилося трохи менше грама невідомої речовини. За попередніми даними, це був кокаїн.

Що відомо про Кушіташвілі?

У 2017 році Георгія Кушіташвілі не впустили в Україну. Він був включений до складу російської збірної на чемпіонат Європи в Харкові.

Державна прикордонна служба України не впустила його на територію країни через порушення державного кордону в районі Криму.

Кушіташвілі брав участь у чемпіонаті світу 2019 року.

За даними boxrec, на цей момент в аматорському боксі росіянин здобув 41 перемогу і зазнав 11 поразок.

Кушіташвілі виступає у напівважкій вазі (до 81 кілограму). Він ставав чемпіоном Росії у 2015 та 2018 роках.