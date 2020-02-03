Російського боксера заарештували на два місяці через наркотики
Російський боксер Георгій Кушіташвілі заарештований на два місяці. Такий запобіжний захід 3 лютого спортсмену обрав російський суд.
Напередодні Кушіташвілі був затриманий через незаконне придбання та зберігання наркотиків.
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На суді боксер заявив, що наркотики, знайдені у нього, йому не підкинули. Однак, він стверджує, що не вживав їх.
Кушіташвілі просив обрати як запобіжний захід домашній арешт. Сторона захисту буде оскаржувати рішення суду.
Кушіташвілі також звинувачують у побитті росгвардійца, якому боксер зламав ніс. Також члену збірної Росії пред'явлено звинувачення в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків.
Що ще відомо про скандал?
Разом з 24-річним Кушіташвілі наркотики забирав його приятель Овик Оганнісян. Вони приїхали на таксі і швидко зайшли в під'їзд будинку на набережній Фрунзе в столиці Росії.
При затриманні Оганнісян не чинив опору. Натомість Кушіташвілі різко вдарив одного зі співробітників Росгвардіі, зламавши йому ніс.
Пізніше боксер розповів, що цілив не в ніс, а в щелепу.
У пакунку, який знайшли у Кушіташвілі, виявилося трохи менше грама невідомої речовини. За попередніми даними, це був кокаїн.
Що відомо про Кушіташвілі?
У 2017 році Георгія Кушіташвілі не впустили в Україну. Він був включений до складу російської збірної на чемпіонат Європи в Харкові.
Державна прикордонна служба України не впустила його на територію країни через порушення державного кордону в районі Криму.
Кушіташвілі брав участь у чемпіонаті світу 2019 року.
За даними boxrec, на цей момент в аматорському боксі росіянин здобув 41 перемогу і зазнав 11 поразок.
Кушіташвілі виступає у напівважкій вазі (до 81 кілограму). Він ставав чемпіоном Росії у 2015 та 2018 роках.