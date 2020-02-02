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Російського боксера затримали при спробі забрати наркотики, він напав на росгвардійця: відео

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Георгій Кушіташвілі / sportsdaily.ru

Дворазового чемпіона Росії з боксу Георгія Кушіташвілі затримали у Москві. Він начебто з одним зі своїх товаришів забирав наркотики.

За даними телеграм-каналу Baza, співробітники Росгвардіі побачили, як 24-річний Кушіташвілі і його приятель Овик Оганнісян приїхали на таксі і швидко зайшли в під'їзд будинку на набережній Фрунзе в столиці Росії.

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Росгвардійці піднялися за ними і застали, як спортсмени знімають закладку.

Що таке закладка? Термін, який використовують у наркоторгівлі. Закладка – це місце, де дилер, який збуває наркотики, залишає товар, щоб особисто не зустрічатися з покупцем. 

При затриманні Оганнісян не чинив опору. Натомість Кушіташвілі, за інформацією ЗМІ, начебто різко вдарив одного зі співробітників Росгвардіі, зламавши йому ніс.

Пізніше боксер розповів, що цілив не в ніс, а в щелепу, повідомляє російське видання "Чемпіонат".

У пакунку, який знайшли у Кушіташвілі, виявилося трохи менше грама невідомої речовини. За попередніми даними, це був кокаїн.

Відео затримання Кушіташвілі

Крім статті за напад на правоохоронця, боксеру тепер загрожує 228 стаття (Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів).

За інформацією "Сегодня", у 2017 році Георгія Кушіташвілі не впустили в Україну.

Він був включений до складу російської збірної на чемпіонат Європи в Харкові. Але державна прикордонна служба України не впустила його на територію країни через порушення державного кордону в районі Криму.

Кушіташвілі брав участь в чемпіонаті світу 2019 року.

За даними boxrec, на цей момент в аматорському боксі росіянин здобув 41 перемогу і зазнав 11 поразок.

Кушіташвілі виступає у напівважкій вазі (до 81 кілограму). Він ставав чемпіоном Росії у 2015 та 2018 роках.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Новини Росії
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