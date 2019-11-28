Російського фаната засудили за бійку з ОМОНівцем на матчі

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Російський вболівальник Артур Данилов засуджений на один рік і вісім місяців колонії-поселення. Таке покарання житель Санкт-Петербурга отримав за бійку з правоохоронцями на стадіоні.

Бійка між уболівальником та поліцейським з оперативного взводу Росгвардії сталася ще 3 серпня на стадіоні в Санкт-Петербурзі після матчу "Зеніт" – "Краснодар". Саме гра закінчилася внічию 1:1. Загалом тоді побилися група фанатів та співробітники ОМОНу. Серед них був і Артур Данилов. Він вдарив правоохоронця ногою під час цієї бійки.

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Данилов вину не визнав, він заявив, що пам'ятає, що відбувалося лише частково. Обвинувачений заявив, що виявився в епіцентрі подій несподівано, він впав, але товариші йому допомогли піднятися, після чого Данилов виявився серед поліцейських. Слідчий комітет повідомляв, що підозрюваний навмисне завдав удар заступнику командира оперативного батальйону ОМОН Головного управління Федеральної служби військ національної гвардії по Санкт-Петербургу.

Суд в Росії засудив звинуваченого до одного року та вісім місяців колонії-поселення. 

Данилов не єдиний, хто отримав вирок суду за цю бійку. Раніше за участь в бійці з ОМОНом на стадіоні "Зеніту" були засуджені ще троє уболівальників. Денис Первачук отримав один рік колонії-поселення, а Артем Прохоров та Олексій Антонов засуджені до штрафів в розмірі 20 і 15 тисяч рублів відповідно.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Росії
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