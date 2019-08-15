Російського футболіста депортували з Естонії через несплачені штрафи, клуб розірвав з ним угоду

Естонський футбольний клуб "Левадія" розірвав угоду з російським нападником Євгеном Кабаєвим. Все через те, що гравця депортували з країни. А все через несплачені штрафи.

Кабаєв був затриманий 29 липня, коли автомобіль Volkswagen під його керуванням розігнався до швидкості не менше 132 км/год. У футболіста вже було два порушення за перевищення швидкості. Однак виписані йому раніше штрафи порушник не сплатив.

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Суд призначив Кабаєву арешт строком на дві доби, а 31 липня його віза була анульована Департаментом поліції та прикордонної охорони. Відносно Євгена Кабаєва встановлено заборону на в'їзд до Естонії, який буде діяти до 31 липня 2020 року.

Після цього футбольний клуб розірвав з ним угоду.

"Ключовим фактором в цій історії стало не те, що Євген перевищив швидкість, а неоплачені попередні штрафи. Покарання він отримав суворе. Для клубу ж це означає, що цілий рік Кабаєв не міг би за нас грати. Шкода, звичайно, що все так вийшло – "Левадія" пов'язувала з ним великі надії. Але поведінка гравця за межами поля позначилося як на ньому самому, так і на всій команді. Кабаєв зрозумів ситуацію. Зараз він підшукує собі новий клуб", – розповів спортивний директор "Левадії" Сергій Парейко.

За його словами, теоретично "Левадія" могла б спробувати віддати Євгена Кабаєва на один рік в оренду, а ближче до закінчення терміну дії заборони на в'їзд до Естонії спробувати оформити йому дозвіл на роботу.

"Але порадившись, ми все ж вирішили розірвати контракт. Випадок з Кабаєвим повинен послужити уроком для всіх інших легіонерів, які виступають в Естонії. Чинні в державі правила необхідно дотримуватися. Сподіваюся, що і сам Євген зробить з цієї ситуації правильні висновки", – зазначив Парейко.

Варто відзначити, що в "Левадії" виступає одразу троє українців – півзахисники Юрій Ткачук та Ігор Журахівський, а також форвард Євген Буднік.