Російського хокеїста дискваліфікували на чемпіонаті світу за ганебну поведінку: відео

Нападник молодіжної збірної Росії Микита Ртіщев дискваліфікований на один матч чемпіонату світу за епізод, який стався у зустрічі з командою США (1:3).

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

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В кінці другого періоду у Ртіщева стався конфлікт з Вальстрьом. В результаті росіянин буцнув суперника головою.

Відео інциденту

I love how much Oliver Wahlstrom hates Russia pic.twitter.com/vjrE473EFL — Jordie (@BarstoolJordie) 29 декабря 2019 г.

За схоже порушення в матчі зі збірною Росії нападник команди Канади Джо Велено був дискваліфікований на один матч. Таким чином, Ртіщев пропустить заключний матч на груповому етапі з командою Німеччини.

Російська команда після матчу з США опустилася на друге місце в групі B. На рахунку росіян три очки – стільки ж у команд Чехії, Німеччини та Канади. Збірна США перемістилася на перший рядок таблиці з 6 очками.