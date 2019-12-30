Російського хокеїста дискваліфікували на чемпіонаті світу за ганебну поведінку: відео
Нападник молодіжної збірної Росії Микита Ртіщев дискваліфікований на один матч чемпіонату світу за епізод, який стався у зустрічі з командою США (1:3).
Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).
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В кінці другого періоду у Ртіщева стався конфлікт з Вальстрьом. В результаті росіянин буцнув суперника головою.
Відео інциденту
За схоже порушення в матчі зі збірною Росії нападник команди Канади Джо Велено був дискваліфікований на один матч. Таким чином, Ртіщев пропустить заключний матч на груповому етапі з командою Німеччини.
Російська команда після матчу з США опустилася на друге місце в групі B. На рахунку росіян три очки – стільки ж у команд Чехії, Німеччини та Канади. Збірна США перемістилася на перший рядок таблиці з 6 очками.