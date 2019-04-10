Російського хокеїста дискваліфікували на цілий сезон в НХЛ

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В'ячеслав Войнов
В'ячеслав Войнов / ESPN.com

НХЛ винесла рішення щодо колишнього захисника "Лос-Анджелеса" В'ячеслава Войнова. Ліга дискваліфікувала росіянина на весь наступний сезон.

Причиною дискваліфікації гравця стали звинувачення у домашньому насильстві. У 2015 році хокеїст провів два місяці у в'язниці у справі про домашнє насильство щодо своєї дружини. Після відбуття покарання він був затриманий імміграційною поліцією США і знову взятий під варту. Войнов погодився добровільно повернутися в Росію, щоб уникнути депортації та не чекати вироку імміграційного суду. Згодом хокеїст у суді Лос-Анджелеса добився про зняття з нього звинувачень у домашньому насильстві. Вже після цього Войнов намагався домогтися призупинення дискваліфікації та повернутися в НХЛ. Поки ж він виступає у російському чемпіонаті.

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Комісія, яка розглядала прохання російського хокеїста, постановила, що за умови гарної поведінки Войнов зможе повернутися в НХЛ після 1 липня 2020 року.

Комісіонер НХЛ Гері Беттмен висловив думку з приводу дискваліфікації захисника В'ячеслава Войнова.

"Я визначив, що В'ячеслав Войнов застосував домашнє насильство щодо своєї дружини. Сьогоднішнє рішення, з урахуванням особливостей справи і залучених в нього людей, було необхідним. НХЛ не може і не буде закривати очі на такі і схожі випадки насильства, особливо щодо чоловіка, партнера або члена сім'ї", – заявив Беттмен.

 

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Теги: Спорт Хокей NHL
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