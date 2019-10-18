Російського хокеїста НХЛ дискваліфікували на 20 матчів за вживання заборонених препаратів

Форварда "Лас-Вегаса" росіянина Валентина Зикова дискваліфікували на 20 матчів в НХЛ. Він порушив правила по використанню препаратів для поліпшення фізичних кондицій.

В НХЛ так і не назвали речовину, яку приймав російський хокеїст. Згідно з умовами Колективної трудової угоди, за дискваліфікацією піде обов'язкова участь в відновлювальній програмі НХЛ та можливе лікування.

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"Ми стежимо за харчуванням, добавками та дієтою гравців на постійній основі протягом усього сезону. Валентин Зиков усвідомлено приймав заборонений препарат без узгодження і без дозволу команди. Ми підтримуємо антидопінгову програму ліги та профспілки, й поважаємо прийняте рішення", – йдеться в заяві "Вегаса".

При цьому сам Зиков заявляє, що не розуміє, як ймовірний допінг потрапив до нього в організм. Дещо інша версія в президента "Вегаса" з хокейних операцій Джорджа МакФі. За його словами, росіянин в особистій розмові з ним заявив, що він приймав заборонений препарат протягом останніх чотирьох років.

Варто зазначити, що у вересні 2018 року таку ж дискваліфікацію на 20 матчів отримав інший гравець "Лас-Вегаса" Нейт Шмідт.

А влітку 2019 року розгорівся скандал з російським хокеїстом Сергієм Кузнєцовим. У пробі спортсмена, взятої під час чемпіонату світу в Словаччині в травні цього року, був виявлений кокаїн. Його дискваліфікували на чотири роки