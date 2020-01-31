Російського нокаутера вирубили за 33 секунди в поєдинку ММА – відео

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олексій Єфремов (19-9-1) зазнав принизливої поразки від болгарина Миколи Діпчікова (17-7-1).

Поєдинок в середній вазі відбувся в Росії в рамках турніру Absolute Championship Akhmat 97 і завершився достроково.

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Спочатку Єфремов діяв першим номером і був активним, але на 33-й секунді бою він пропустив ефектну контратаку від Діпчікова. Болгарин свого вже не упустив і добив росіянина. Рефері довелося зупинити поєдинок.

Олексій Єфремов – Микола Діпчіков відео бою

33-річний Єфремов раніше перемагав в 19 поєдинках. Ця поразка стала для нього вже дев'ятим.