Російського тенісиста освистали на US Open за хамську поведінку: відео

Публіка освистала російського тенісиста Даниїла Медведєва у поєдинку третього кола US Open проти іспанця Фелісіано Лопеса.

Упродовж матчу, який відбувся 31-го серпня, росіянин отримав попередження за неспортивну поведінку, оскільки розкритикував суддю Дамьена Дюмусуа.

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Також тенісист жбурнув рушники, який йому принесли, щоб росіянин протер обличчя. У кінці глядачі на стадіоні освистали переможця під час його інтерв'ю.

Я хочу подякувати глядачам, тому що завдяки вашій енергії я і виграв. Якби вас тут не було, я б, ймовірно, програв, тому що я був дуже втомленим, у мене були судоми вчора. Мені було дуже складно грати. Тому я хочу, щоб ви всі знали, коли ви підете спати, що я виграв через вас. Єдине, що я можу сказати, що більше ви так себе ведете, то більше я буду вигравати, спасибі,

– сказав росіянин.

У четвертому колі Даниїл зустрінеться з німцем Домініком Кепфером.

Це не перший подібний вчинок Даниїла. Він влаштував істерику під час матчу 1/16 фіналу на Вімблдоні. 23-річний росіянин не впорався з власними емоціями, за що буде покараний.