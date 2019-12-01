Російського тренера звільнили з європейського клубу після серії ганебних поразок

Голландський "Вітесс" звільнив з посади головного тренера росіянина Леоніда Слуцького. З ним звільнили і його помічників Василя та Олексія Березуцьких.

Про свій відхід російський фахівець повідомив після поразки в матчі 15-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Херенвена". "Вітесс" вигравав 2:0 у матчі, але у підсумку поступився 2:3.

Ця поразка стала п'ятою поспіль для "Вітесса" у чемпіонаті Нідерландів. До цього команда програла також "Спарті" (0:2), "Гронінгену" (1:2), "Еммену" (1:2) та "АДО Ден Хаг" (0:2).

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"Я зробив все, що було в моїх силах, щоб змінити ситуацію. На жаль, приходжу до висновку, що більше не можу допомогти команді. Зараз ми повинні думати про клуб, про вболівальників", – йдеться в заяві Слуцького, опублікованій на сайті "Вітесса".

Ця поразка викинула "Вітесс" з зони єврокубків чемпіонату Нідерландів. Команда поки на восьмому місці. Однак може опуститися і на дев'яте у випадку перемоги "Феєнорда".

Автор: Дмитро Попов