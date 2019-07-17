Російського волейболіста дискваліфікували через кокаїн

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Павло Мороз
Павло Мороз / Прес-служба волейбольного клубу "Динамо-ЛО"

Російський волейболіст Павло Мороз був дискваліфікований на півтора року. У його допінг-пробі був виявлений кокаїн.

Про це повідомили ТАСС у Російському антидопінговому агентстві (РУСАДА).

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Павло Мороз дискваліфікований на 18 місяців за порушення п. 2.1 загальноросійських антидопінгових правил, починаючи з 12 листопада 2018 року. Таке покарання передбачено за використання стимуляторів, що не відносяться до особливих субстанцій (S6a). У допінг-пробі спортсмена був виявлений кокаїн. Інформація про порушення офіційно оприлюднена,
– повідомив співрозмовник ТАСС.

32-річний Мороз виступав за МГТУ (2004-2010), "Кузбас" (2010-2013), новосибірський "Локомотив" (2013-2015), південнокорейський "Інчхон Ейр Джамбос" (2015-2016), "Урал" (2016- 2017), "Факел" (2017-2018), і "Динамо-ЛВ" (2018).

Мороз – срібний призер чемпіонату Росії (2013/14), також на його рахунку дві срібні медалі Кубка Росії (2011, 2014 року) й одна – Клубного чемпіонату світу (2013).

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Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол Допінг
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