Російському бійцю ММА Олександру Ємельяненко загрожує кримінальна справа: відео

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Російському бійцю ММА Олександру Ємельяненко загрожує кримінальна справа: відео

Проти російського бійця ММА Олександра Ємельяненка може бути порушена карна справа через образи на адресу поліцейських.

Все почалося з того, що золотистий Мерседес 37-річного Олександра Ємельяненко, що стояв прямо на пішохідному переході, спробували евакуювати на штрафмайданчик. Спортсмен відштовхнув працівника, сів у машину і поїхав по тротуару. Це встигли зняти на відео. На шляху боєць потрапив в аварію, розбивши два автомобілі.

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Правоохоронцям вдалося відстежити його. Ємельяненко був п’яний. На вимогу пред'явити документи на машину, якою керував, він відповів категоричною відмовою. Після чого почав висловлюватися на адресу автоінспекторів грубою нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, після чого почав рух по тротуару і спробував сховатися. Автомобіль порушника був заблокований, він був затриманий із застосуванням наручників. Для того щоб впоратися з бійцем, потрібні були зусилля декількох поліцейських. Все це сталося ще 1 березня.

Затримання п'яного Ємельяненка

За повідомленням ТАСС, проти Ємельяненко розпочато кримінальне провадження за статтею 319 КК РФ. Вона передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року.

Хто такий Олександр Ємельяненко Російський боєць змішаних єдиноборств. Колишній чемпіон світу за версією ProFC. Багаторазовий чемпіон Росії та світу з бойового самбо, чемпіон Європи з самбо, майстер спорту Росії по самбо, майстер спорту України міжнародного класу з бойового самбо, майстер спорту Росії по дзюдо. Молодший брат Федора Ємельяненко – чемпіона світу зі змішаних бойових мистецтв і з бойового самбо, що народився в Україні.

 

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Теги: Спорт Новини Росії MMA Змішані єдиноборства
Джерело: 24 Канал
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