Російському бійцю зарахували поразку через пісню "Люцифер", під яку він виходив на бій

Російському бійцю змішаних єдиноборств Михайлу Коробкову зарахували поразку в бою проти Султана Алі Давудова на турнірі Fight Riot в Воронежі. Причиною стала пісня, під яку боєць виходив ринг.

Для свого виходу Коробков використав пісню "Люцифер" групи "Коррозия металла".

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Сам бій закінчився внічию. Однак судді згодом віддали перемогу Давудову.

"Цей чоловік вийшов під пісню "Мій король Люцифер". Завтра ми вийдемо під музику "Мій король Чікатілло", "Мій король Гітлер". Я можу сказати: не за це вмирали мої предки. Мої друзі горяни підтримають мене! Щоб у нас прославляли Сатану і виходили під ці пісні?", – заявив віцепрезидент федерації ММА Воронезької області Антон Фетисов.

Тренер Коробкова зазначив, що боєць подав апеляцію на рішення організаторів.