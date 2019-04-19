Російському боксеру жорстко відмовили в бою проти Ломаченка за чемпіонський пояс

Російський боксер Роман Андрєєв планував провести бій проти чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василя Ломаченка. На кону мав би стояти чемпіонським пояс WBO. Але цей бій не відбудеться.

На такому поєдинку наполягав промоутер росіянина Володимир Хрюнов. Він переконував, що Роман Андрєєв є обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона за версією WBO. Тож Ломаченко наступний бій має провести саме проти Андрєєва. Інакше українець мав би залишити чемпіонський титул вакантним.

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Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсель повідомив у коментарі "Р-Спорт", що володар чемпіонського поясу в напівлегкій вазі Василь Ломаченко повинен провести захист титулу за 18 місяців.

"У Ломаченко поки немає обов'язкового претендента. У нього є 18 місяців з моменту бою з Педраси для того, щоб провести обов'язковий захист титулу", – заявив Франциско Валькарсель.

Бій Василя Ломаченка проти Хосе Педраси відбувся 9 грудня 2018 року. Тоді перемогу здобув українець. Тож захист титулу чемпіона світу за версією WBO Ломаченко має провести до травня 2020 року.

Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу. Після перемоги над Кроллою Ломаченко викликав на бій Майкі Гарсію.

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Водночас промоутер українця впевнений, що Василь проведе бій за титул чемпіона світу за версією WBC. Серед ймовірних суперників – олімпійський чемпіон Люк Кемпбелл. Але промоутер останнього не погоджується на такий бій. Та й наступний поєдинок українця відбудеться не швидше вересня 2019 року. У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих. Та шість тижнів Ломаченко буде змушений проходити у гіпсі, тож зможе боксувати лише у вересні.