Російську біатлоністку дискваліфікували за пропуск трьох допінг-тестів

Російська біатлоністка Маргарита Васильєва дискваліфікована на 18 місяців за порушення антидопінгових правил. Усі результати Васильєвої починаючи з 4 лютого анульовані

Про це повідомляє російське видання РИА Новости з посиланням на джерело. Васильєва була покарана за систематичний пропуск допінг-тестування.

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4-го лютого вона пропустила третю за попередні 12 місяців перевірку, що є порушенням антидопінгових правил. Антидопінгова панель IBU не розглядатиме апеляції ні від IBU, ні від самої спортсменки з проханням пом'якшити рішення.

Росіянка наполягала, що випадково пропускала тестування й ці виправдання були не прийняті. Усі результати Васильєвої починаючи з 4 лютого анульовані, повідомляє російське агентство ТАСС.

Таким чином, до виступів росіянка зможе повернутися у березні 2021 року. У той час їй буде 29 років.

Попри підтверджений факт порушення антидопінгових правил Васильєва продовжила виступати на змаганнях, останнім з яких став липневий чемпіонат Росії в Тюмені, де біатлоністка перемогла у мас-старті.