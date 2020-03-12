Російську федерацію атлетики оштрафували на 10 мільйонів доларів через підробку документів

Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) оштрафована на 10 мільйонів доларів. Причиною стала підробка документів керівництвом, щоб вберегти свого спортсмена від дискваліфікації.

Заплатити штраф ВФЛА доведеться через стрибуна у висоту Данила Лисенка. У 2018 році він пропустив обов'язкові допінг-тести, за що його відсторонили від змагань. Згодом спортсмен та ВФЛА подали документи, що Лисенко пропустив їх через хворобу. Та журналісти The Sunday Times встановили, що ці довідки були підроблені. Так, на місці вказаної лікарні виявили розвалену будівлю, а лікарів, які нібито підписували довідки, не існує.

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Розпочало розслідування, під час якого Лисенко розповів, що підробку документів організувало керівництво ВФЛА, включно з президентом федерації. Скандал загрожував черговому відстороненні росіян від спортивних змагань. 3 лютого 2020 року Президія Всеросійської федерації легкої атлетики склала із себе повноваження і подала у відставку

Нове керівництво ВФЛА признало підробку документів. Але уникнути покарання не вдалося.

Хоча після цього Міжнародна асоціація легкоатлетичних організацій (World Athletics) дозволила російським спортсменам виступати під нейтральним прапором на Олімпійських іграх та інших змаганнях. Однак допущені будуть максимум 10 російських спортсменів.