Росію можуть не допустити на Олімпіаду-2020: WADA пришвидшила процес розгляду цього питання

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розгляне питання про невідповідність РУСАДА (Російське антидопінгове агентство) кодексу WADA. Все це може закінчитися тим, що Росію знову не допустять до участі в Олімпіаді.

WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Підставами для такого рішення є невідповідність між базою LIMS, наявної в розпорядженні WADA, і даними московської лабораторії, отриманими в січні 2019 року.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph посилаючись на свої джерела, зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців. Всесвітнє антидопінгове агентство також вважає, що таким чином Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.

До слова: Проти 43 російських спортсменів відкрили справу через допінг, підозрюють 298 осіб

Російській стороні запропоновано в тритижневий термін підготувати та надати в WADA пояснення цих невідповідностей. Росію можуть не допустити до участі в Олімпіаді-2020, якщо порушення підтвердяться.