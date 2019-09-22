Росію можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020

Відсторонити Росію від Олімпіади-2020 можуть у зв'язку з підозрами Московської антидопінгової лабораторії у підробках даних спортсменів, перш ніж передати їх до Всесвітнього антидопінгового агентства.

Британське видання The Telegraph посилаючись на свої джерела, зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.

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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) також вважає, що таким чином Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.

Протягом наступних двох місяців можуть з'явитися нові докази виявлених маніпуляцій з допінг-пробами. Саме це і може стати причиною відсторонення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх у 2020 році.

Раніше вже повідомлялося про те, що Росію можуть відсторонити від Олімпіади 2020 року, яка пройде в Токіо, у зв'язку з ситуацією навколо звинувачень чемпіона світу зі стрибків у висоту Данила Лисенка. Його звинувачують у наданні неправдивих свідчень у справі про обхід допінг-тестів. Він надав підроблені документи, згідно з якими пропустив тести начебто через хворобу.

До слова, нещодавно президент Національного олімпійського комітету (НОК) Італії Джованні Малага попередив, що країну можуть не допустити до літньої Олімпіади 2020 року. Крім того Італію можуть позбавити можливості прийняти Ігри-2026 через новий закон про спорт і гостру внутрішньополітичну кризу.