Збірну Російської Федерації можуть дискваліфікувати на літніх Олімпійських іграх 2020 року, які пройдуть в Токіо.

Про це повідомляє авторитетне видання The Sunday Times з посиланням на власні джерела.

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Росію можуть відсторонити від Олімпіади 2020 року у зв'язку з ситуацією навколо звинувачень стрибуна у висоту Данила Лисенка в дачі неправдивих свідчень у справі про пропуск допінг-тестів.

Крім того, повідомляється, що він надав підроблені документи, згідно з якими пропустив тести через хворобу.

Повідомлення про загрозу усунення росіян від Олімпіади надходять на тлі підготовки до засідання ради Міжнародної федерації легкої атлетики, де буде розглядатися питання відновлення ВФЛА, членство якої було призупинено ще в листопаді 2015 року. Засідання планується 8-9 червня в Монако.

Нагадаємо, що грудні 2017 року через систематичне порушення антидопінгових правил Міжнародний олімпійський комітет відсторонив НОК Росії від участі в зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані. Російські спортсмени змагалися під олімпійським прапором.

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