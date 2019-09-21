Росію знову можуть дискваліфікувати через допінг: новий скандал з РУСАДА

Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Відтак є ймовірність, що на Олімпіаду-2020 в Токіо російські спортсмени знову можуть поїхати лише під нейтральним прапором.

За інформацією німецького телеканалу ARD, Росія підозрюється в зміні даних Московської антидопінгової лабораторії. Надання даних московської лабораторії WADA було головним критерієм відновлення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) в правах. У травні 2019 року РУСАДА було повністю відновлено в правах рішенням ВАДА.

ARD Doping Editorial Team Breaking News: RUS under suspicion to have manipulated Moscow lab data (provided to @wada_ama early 2019). @wada_ama Compliance Review Committee will inform WADA Exco at Tokyo meeting next week. „Non Compliance“ procedure already initiated. @NickJMButler — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) September 20, 2019

За даними журналістів, на наступному тижні комісія щодо відповідності надасть інформацію про цю справу до ВАДА. Відзначається, що була запущена процедура про визнання Російського антидопінгового агентства невідповідним кодексу ВАДА.

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Якщо РУСАДА знову визнають винною, російських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади. Або ж вони знову виступатимуть під нейтральним прапором, як це було під час зимової Олімпіади-2018.