Рой Кін жорстоко обірвав кар'єру Голанда – трагічна історія батька юної зірки "Боруссії"

У цьому сезоні в Європі засяяла зірка 19-річного нападника Ерлінга Браута Голанда. За 23 матчі Ерлінг забив уже 31 гол і став гравцем "Боруссії" Дортмунд. У першій же грі норвежець оформив хет-трик і вирвав для "джмелів" перемогу.

Родина Голанда відома не тільки в Норвегії, але й Британії. І річ не в тому, що Ерлінг забив гол у ворота "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів. Йдеться про сутичку його батька Альфа-Інге Расдаля Голанда з легендою "Манчестер Юнайтед" Ройом Кіном.

Дивіться також: "Ліверпуль" у напруженому матчі переміг "Манчестер Юнайтед" та наблизився до чемпіонства – відео

Історія Кін – Голанд

Альфа-Інге Голанда не можна назвати видатним футболістом, однак його кар'єра обірвалася надто різко та скандально.

Свою кар'єру Голанд-старший розпочав у скромному норвезькому клубі "Броні", якому безуспішно намагався допомогти вийти у вищу лігу Норвегії.

У 1993 році Голанд переїхав в Англійську Прем'єр-лігу і став гравцем "Ноттінгем Форест". За підсумками першого сезону на туманному Альбіоні клуб Голанда вибув з Прем'єр-ліги, але рік потому повернувся назад.

У 1997 році норвежець перейшов у "Лідс Юнайтед". 27 вересня того ж року в дербі проти "Манчестер Юнайтед" був закладений кінець кар'єри Голанда.

Гра в Лідсі, як інші поєдинки того сезону, були складними для "червоних дияволів". Гості мляво намагалися відігратися, а в ірландця Роя Кіна був персональний "кошмар" – Голанд.

Норвежець отримав від тренера настанову персонально грати з ірландцем. Голанд смикав Кіна за майку і дозволяв собі грубощі та провокації.

Кін ніколи не міг похвалитися чистою грою. Намагаючись наздогнати безнадійний м'яч, Кін підсік ззаду Голанда і вже в наступну мить скрутився від страшного болю.

Виявилося, що півзахисник "Манчестер Юнайтед" розірвав хрестоподібну зв'язку. Натомість Голанд був розлючений намірами суперника.

Йому здалося, що Кін не встає з газону в спробі замаскувати свій фол. Агресивний Альф підлетів до Роя і заволав про симуляцію.



Рой Кін та Голланд у 1997 році / Фото: PA

Насправді Кін не симулював, а зазнав травми. На відновлення пішло 11 довгих місяців.

Помста Кіна

Ірландець варив у голові образу надто довго і його "чайник" закипів 21 квітня 2001 року. Голанд, який перейшов у "Манчестер Сіті", протистояв Кіну в дербі Манчестера.

Поєдинок нічим особливим не вирізнявся, а на табло була нічия 1:1. Не було жодного натяку, що матч стане значущим в історії футболу.

Але сталося жахливе. Кін влетів у коліно Голанда шипованою підошвою бутси. Рефері матчу Девід Еллерей, який 4 рази вилучав Кіна, зробив це вп'яте.

Відео інциденту

Кін не сперечався з арбітром, а тільки кинув погляд, упевнившись в очевидному, – помста відбулася.

Перед тим, як піти з поля, Кін схилився над Голандом, щоб нагадати про "симуляцію" 1997 року.



Кін після зіткнення з Голандом 2001 рік / Фото: GETTY IMAGES

Продовження історії

Після цього Кін отримав триматчеву дискваліфікацію і штраф у розмірі 5 тисяч фунтів. Здавалося, що історії настав кінець.

Але проблеми в Кіна розпочалися, коли він опублікував першу зі своїх двох автобіографій. У ній Кін інцидент у 2001 році описав так:

Занадто довго я чекав цього моменту. Я вліпив йому, як слід. М'яч був поблизу (мені так здавалося). Отримуй, недолюдок! Спробуй ще раз підійти до мене з усмішкою і сказати, що я симулюю,

– наводить слова Кіна з книги tribuna.com.

Після цього FA запустила розслідування і Кін отримав ще 5 матчів дискваліфікації і штраф у розмірі 150 тисяч фунтів.

На Кіна також чекала судова тяганина, під час якої Рой заявляв, що його слова в книзі були неправильно інтерпретовані.

Це цікаво: "Ліверпуль" переміг "Манчестер Юнайтед": нові рекорди клубу

У другій автобіографії Кін розповідав, що хотів помститися Голанду, але не травмувати.

"Чи хотів я серйозно травмувати Голанда? Ні. Але я хотів йому помститися. Він постійно провокував мене, щось говорив, намагався залишити слід своїх шипів на моїх ногах. Я пошкодував про багато вчинків у своєму житті, але точно не про це.

... Якби я був психом, спраглим помсти, до чого тоді роки очікування, щоб покалічити його? Бігав я по полю з думками: "Зараз я дістану його. Зараз я точно дістану його?" Ні. Чи тримав я його в голові? Звісно так. Точно так, як і Роба Лі, як і Девіда Бетті, Алана Ширера, Денніса Уайза, Патріка Вієйра. Всі ці гравці сиділи глибоко у моїй свідомості.

Якщо я отримаю шанс – звичайно, я спробую вирубати тебе. Природно. Це гра. Але є суттєва різниця між простим ударом і бажанням травмувати гравця. Будь-який досвідчений футболіст скаже вам про це", – написав Рой.

Голанду довго дошкуляло травмоване ліве коліно. Після декількох невдалих операцій Альф закінчив з футболом влітку 2003-го, через два роки після зіткнення з Кіном.

Складно сказати, чи удар Кіна став основною причиною кінця кар'єри Голанда, чи однією зі складових.

Ерлінг Голанд – помста за батька

Зірка Голанда-молодшого яскраво засяяла у 2019 році, коли разом із "Зальцбургом" норвежець почав підкорювати Лігу чемпіонів. За 6 матчів він забив 8 голів!

У своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів оформив хет-трик у ворота "Генка". Голанд став наймолодшим автором хет-трику в першому таймі в Лізі чемпіонів.

На момент хет-трику Голанду було 19 років та 58 днів. Попередній рекорд належав українцю Андрію Шевченку.

Дивіться також: Голанд став найкращим гравцем тижня – відео його феноменального хет-трику

Після цього європейські гранди вишикувалися біля дверей босів "Зальцбурга". Найбільш переконливою була пропозиція "Боруссії", яка викупила контракт Ерлінга.

Всього трансфер норвежця обійшовся "джмелям" у 40 мільйонів євро. Уже в першій офіційній грі Голанд гучно заявив про себе, оформивши хет-трик!

На жаль, у цьому сезоні, Ерлінг Голанд не зможе завітати на "Олд Траффорд", щоб зустрітися з "Манчестер Юнайтед". "Червоні дияволи" штурмують Лігу Європи, в той час як Голанд з "Боруссією" бореться за Лігу чемпіонів.

Можливо, вже в наступному сезоні Ерлінгу випаде нагода зустрітися з клубом, гравець якого зруйнував кар'єру Альфу-Інге Расдалю Голанду.